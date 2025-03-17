Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav deneyimlerini artırmak amacıyla il genelinde TYT ve AYT Deneme Sınavı düzenliyor. 28 Mart’a dek sürecek ücretsiz deneme sınavı başvurular Denizli Büyükşehir Belediyesi internet adresinden online olarak yapılacak.

Denizli genelindeki öğrenciler için ücretsiz olarak düzenlenecek bu deneme sınavı, gerçekçi bir sınav deneyimi sunarak öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarına katkıda bulunacak. Gerçek sınav atmosferinin oluşturulacağı deneme, öğrencilerin zaman yönetimi, sınav stratejileri geliştirme, eksikliklerini belirleme ve sınav kaygısını azaltma süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Deneme sınavı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) formatına uygun olarak hazırlanacak. TYT denemesinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alırken, AYT denemesi öğrencilerin seçtiği alana göre Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testlerinden oluşacak. Sınavda alanlarında dereceye giren birincilere tablet, ikincilere bisiklet ve üçüncülere de kitap hediye edileceği belirtildi.

Başvurular 17 Mart - 28 Mart arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi internet adresi üzerinden yapılacak. TYT deneme sınavı 12 Nisan Cumartesi, AYT deneme sınavı13 Nisan Pazar günleri gerçekleştirilecek

Sınav Merkezleri

Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi

Anafartalar Sosyal Etkinlik Merkezi

Aktepe Sosyal Etkinlik Merkezi

Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi

Karaman Sosyal Etkinlik Merkezi

Kayıhan Sosyal Etkinlik Merkezi

Gökpınar Sosyal Etkinlik Merkezi

Mehmet Akif Ersoy Sosyal Etkinlik Merkezi

Yenişehir Sosyal Etkinlik Merkezi