Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında toplumsal dayanışmayı güçlendiren anlamlı bir uygulamaya imza attı. Belediye ekipleri, iftar saatinde otobüslerde yolculuk yapan vatandaşlara su ve hurma ikram ederek, oruçlarını açmalarına yardımcı oluyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ekipleri, iftar saatine yakın hareket eden otobüslerde hazır bulunarak, yolculara su ve hurma dağıtımı gerçekleştiriyor. İftar saatinde otobüste bulunan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayan bu hizmet, halkın takdirini topladı. Uygulamadan faydalanan vatandaşlar, bu duyarlı davranıştan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Bu anlamlı uygulamanın Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.