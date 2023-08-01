Denizli Büyükşehir Belediyesinin YKS’ye giren gençlere yönelik sunduğu ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, YKS tercihi yapacak gençlerle buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin bilinçli ve doğru bir şekilde üniversite tercihlerini yapabilmeleri için uzun yıllar uyguladığı ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde tercih danışmanlığı hizmeti alan gençlerle bir araya geldi. Başkan Zolan’a Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve beraberindekiler eşlik etti. Tercih danışmanlığı hizmeti alan gençler ve aileleri ile bir süre sohbet eden Başkan Zolan, tüm öğrencilere başarılar diledi. Başkan Osman Zolan yoğun bir çalışmadan sonra üniversite sınavına giren gençlerin tercih aşamasına geldiğini, sınavda aldıkları puanın yanında bilinçli ve doğru tercih yapmalarının da önemli olduğunu, bu konuda ise herkesin yeteri kadar deneyim ve bilgisinin olmayabileceğini anlattı.

“Hayata doğru bir şekilde başlamalarını arzu ediyoruz”

Bundan dolayı gençlere yardımcı olmak, detayları anlatabilmek, puan, istek ve yeteneklerine göre alternatif tercihleri gözler önüne sermek için bilgilendirme yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Gençlerimizden, YKS Tercih Danışmanlığı hizmetimize gerçekten yoğun bir ilgi var. İnşallah gönüllerindeki bölümlere yerleşirler. Biz gençlerimizin herhangi bir bilgi eksikliği olmadan tercihlerini yapmalarını, hayata, geleceğe doğru bir şekilde başlamalarını arzu ediyoruz” dedi. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi bu alanda da gençlerimizin yanındayız. Onlara destek olmak için böyle bir danışma merkezi oluşturduk. Hayırlı olmasını, gönüllerindeki bölümlere yerleşmelerini Allah’ım nasip etsin. Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz, enerjimiz, gücümüz. İnşallah bu enerji ve güçle geleceğimiz çok güzel olacak.”

8 Ağustos’a kadar sürecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin uzun yıllardır sürdürdüğü Eğitim İçin El Ele Projesi kapsamında verilen ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti 10:00-17:00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Salon 5’de veriliyor. 8 Ağustos’a dek sürecek hizmetten faydalanmak isteyen gençlerin 0 (258) 280 25 85-34-35 numaralı telefondan randevu almaları gerekiyor.