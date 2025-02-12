Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan 28. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMİTT) binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Turizmcilerin ve konukların yoğun ilgi gösterdiği Denizli standında, kentin tüm güzellikleri dünyaya tanıtıldı.

Bu yıl İstanbul TÜYAP Fuar merkezinde 28. kez düzenlenen "Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı" EMİTT, yine turizm sektörünün profesyonellerini, turizm işletmecilerini, seyahat acentalarını, konaklama ve otel işletmecilerini, yabancı ülkeleri, havayolu ve denizyolu şirketlerini, yerli ve yabancı turistik il ve ilçeler ile turizm beldelerini bir araya getirdi. On binlerce ziyaretçinin stantları ziyaret ettiği turizmin paydaşlarının birbiriyle buluşup bağlantılar yaptığı bu fuarda Denizli Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı.

Denizli’nin güzellikleri tanıtıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi bu fuarda ‘Antik kentler’ konsepti ile öne çıkarken sloganlarını da "Turizm Şehri Denizli" ve "Lykos’u Keşfet" olarak belirledi. Özellikle Lykos vadisi antik kentlerinin en bilinenleri olan Laodikya, Hierapolis ve Tripolis vurgusu öne çıkarıldı. Bunun yanında Denizli de geleneksel el sanatlarının gözdeleri olan Buldan ve Kızılcabölük ev tekstili ürünleri, Yatağan Palası ve bıçakları ile Çal, Bekilli ve Güney bağcılığının ürünleri ziyaretçilere tanıtıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi standı ziyaretçileri yoğun olarak Pamukkale ve antik kentleri, Denizli yöresi el dokumaları, kayak merkezi ve kültürel değerlere ilişkin sorular sorarak meraklarını giderdi. Ziyaretçilere yöresel ürünler olan Çalkarası ve Buldan Sultani üzüm kurusu, Zafer gazozu ile Serinhisar leblebisi ikram edildi.

"Turizm Şehri Denizli"

Çok yoğun ilgi gören Denizli Büyükşehir Belediyesi standında ayrıca; Pamukkale de bulunan 12 otelin temsilcileri, TURSAB’a bağlı Denizli seyahat acenteleri, Buldan, Çal ve Serinhisar Belediyeleri kendilerine tahsis edilen bölümlerde ziyaretçilere bilgiler aktardılar. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da fuar açılışına katılırken Denizli Büyükşehir Belediyesi standında fuar katılımcısı Büyükşehir Belediye Başkanlarını ağırladı, fuar stantlarını gezip incelemelerde bulundu.

"Turizm markası Denizli için"

"Turizm Şehri Denizli" mottosu ile kentin her yönüyle yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılması sağlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, EMİTT Fuarı’nda Denizli standına gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Denizli, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası ile turizm alanında büyük bir potansiyele sahip. Pamukkale’den antik kentlerimize, el sanatlarımızdan yöresel lezzetlerimize kadar her yönüyle zengin bir turizm destinasyonuyuz. Bu yıl EMİTT Fuarı’nda ‘Turizm Şehri Denizli’ ve ‘Lykos’u Keşfet’ mottolarıyla kentimizi tanıttık. Özellikle Laodikya, Hierapolis ve Tripolis gibi tarihi değerlerimizin yanı sıra, geleneksel el sanatlarımız ve yöresel ürünlerimizle ziyaretçilerin büyük ilgisini çektik. Denizli’yi turizmde hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu tür uluslararası organizasyonlar, Denizli’nin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Fuar boyunca şehrimizin turizm paydaşlarıyla birlikte hareket ederek hem ülkemizden hem de yurt dışından gelen misafirlerimize Denizli’nin eşsiz güzelliklerini anlattık. Kentimizin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için tüm kurumlarımız ve turizm sektörü temsilcilerimizle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Denizli’yi sadece Türkiye’de değil, dünyada bilinen ve tercih edilen bir turizm markası haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız."