Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Hatay’da gece gündüz çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesinden döndü. 112 personel, 14 araç ile 12 ayrı enkazdan 36 canı kurtaran Büyükşehir İtfaiye ekipleri bölgede çalışmaları ile büyük takdir topladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Hatay’da gece gündüz çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesinden döndü. 112 personel, 14 araç ile 12 ayrı enkazdan 36 canı kurtaran Büyükşehir İtfaiye ekipleri bölgede çalışmaları ile büyük takdir topladı.

Türkiye’yi derinden sarsan asrın afetinin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için afet bölgesine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama-kurtarma ekipleri Hatay’da gerçekleştirdiği arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayarak Denizli’ye döndü. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, AFAD koordinasyonunda Hatay’da görevlendirilmesinin ardından Büyükşehir İtfaiye ekipleri depremin ilk gününden itibaren 112 personel, 14 araç ile 12 ayrı enkazdan 36 canı enkazdan kurtararak yaşama tutunmalarını sağladı. Bölgede özverili ve fedakâr çalışmaları ile büyük takdir toplayan Denizli Büyükşehir İtfaiye ekipleri ayrıca 5 evcil can dostu da enkazların arasından sağ şekilde çıkarmayı başardı. Hatay’ın Antakya ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayan ekipler, AFAD koordinasyonunda İskenderun ilçesinde yangın güvenliğinin sağlanması amacıyla nöbetçi ekipleriyle bölgede çalışmalarına devam ediyor.

“Yol arkadaşlarımdan Allah razı olsun”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan arama kurtarma faaliyetlerinde canla başla çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile gurur duyduklarını söyledi. Bölgede çalışmalarına tanık olduğunu ve sık sık Büyükşehir İtfaiye ekibi bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Zolan, can kurtarmak için gece gündüz gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederek, “Gerçekten çok büyük bir felaket yaşandı. Haberi alır almaz deprem bölgesine gönüllü bir şekilde giden yol arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Onlarla gurur duyuyorum” dedi.