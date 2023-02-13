Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Hatay’da gece gündüz çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar 36 vatandaşı enkazdan sağ olarak kurtarmayı başardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Hatay’da gece gündüz çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar 36 vatandaşı enkazdan sağ olarak kurtarmayı başardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi’nce belirlenen Hatay’a adeta çıkarma yaptı. İtfaiye, iş makineleri ve ambulans başta olmak üzere Hatay’a toplamda 134 araç gönderen Denizli Büyükşehir Belediyesi, bölgede 279 personelini görevlendirdi. İlk olarak enkazın altında kalan vatandaşları kurtarmak için büyük çaba sarf eden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugüne kadar 36 afetzedeyi sağ olarak kurtarmayı başardı.

“Yaralar tamamen sarılıncaya dek deprem bölgesindeyiz“

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, arama kurtarma faaliyetlerinde canla başla çalışan ekiplerini yalnız bırakmadı. Sık sık Denizli Büyükşehir Belediyesi ekibi ile bir araya gelen Başkan Osman Zolan, bölgede gerçekleştirdikleri çalışmaları inceledi. Yaraların tamamen sarılıncaya kadar bütün imkânları ile deprem bölgesinde olacaklarını vurgulayan Başkan Zolan, can kurtarmak için gece gündüz gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.