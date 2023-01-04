Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda yerel yönetim hizmetlerinin daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde yürütülmesini amaçlayan e-Belediye Bilgi Sistemi’ne geçen öncü belediyelerden biri oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda yerel yönetim hizmetlerinin daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde yürütülmesini amaçlayan e-Belediye Bilgi Sistemi’ne geçen öncü belediyelerden biri oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi yeni yıl ile birlikte Türkiye’deki belediyeleri ortak bir veri tabanında buluşturarak, standart yazılımlarla tüm iş ve işlem süreçlerini elektronik ortamda yapabilmelerini ve yerel hizmetlerin dijital ortamda vatandaşa sunulmasını sağlayan e-Belediye Bilgi Sistemi’ne geçti. İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen E-Belediye Bilgi Sistemi’ni kullanmaya başlayan öncü ve ilk belediyelerden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, “Muhasebe, İnsan Kaynakları, Gelir, Taşınır İşlemleri, İşyeri Ruhsat ve Zabıta İşlemleri” gibi tüm iş ve işlemlerini e-Belediye Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Belediye hizmetlerini vatandaşın erişimine daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde sunan sistem zaman ve mekândan bağımsız olarak yönetilirken, kaynak ve personel tasarrufunun yanında kırtasiye ve bürokrasinin de azaltılmasını sağlıyor.

Büyükşehir eğitim çalışmalarını tamamladı

Vatandaşlara dönük hizmet süreçlerini basitleştirerek, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımının yapılabildiği e-Belediye Bilgi Sistemi’ne geçiş için başlattığı eğitim çalışmaları ile veri aktarma süreçlerini tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sistemi büyük ölçekte kullanan ilk Büyükşehir Belediyesi oldu. Türkiye’nin en büyük projeleri arasında gösterilen e-Belediye Bilgi Sistemi’nin bilgi teknolojileri anlamında yurtdışına olan bağımlılığı da azaltacak.

e-Dilekçe ile belediyeye gitmeye gerek kalmayacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinin e-Belediye sayfasından da ulaşılacak sistem vatandaşlara da büyük kolaylıklar sağlayacak. 18. madde ilanlarından trafiğe kapalı yollara, sicil bilgileri sorgulamadan elektronik evrak doğrulamaya kadar birçok işlemin yapılabileceği sistemde elektronik imzaya sahip vatandaşlar belediyeye gelmeye gerek kalmadan e-Dilekçe vererek işlemlerinin hemen başlamasını sağlayabilecek.

Daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli hizmet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, teknolojik altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesinin yeniliklerde de öncü olduğunu söyledi. Türkiye’de ilk kez yerli ve milli olarak geliştirdikleri Trafik Yönetim Sistemi ile birlikte ulaşımdan enerjiye, sağlıktan altyapıya onlarca akıllı şehir uygulamasını hayata geçirerek vatandaşların daha konforlu ve rahat yaşam sürmesine katkı sağlamaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, yerel yönetim hizmetlerinin daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacağını kaydetti. İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği, Denizli Büyükşehir Belediyesinin de sistemi büyük ölçekte kullanan Türkiye’deki ilk Büyükşehir Belediyesi olduğunu kaydeden Başkan Zolan, emeği geçen herkese teşekkür etti.