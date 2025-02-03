Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), vatandaşların su ve kanalizasyon hizmetlerine daha kolay erişim sağlaması için yeni bir mobil uygulaması hayata geçirdi.

DESKİ Bilgi İşlem Dairesi tarafından geliştirilen bu uygulama, hem İOS hem de Android işletim sistemlerinde kullanılabilecek. Kullanıcılar, su faturası işlemlerinden abonelik işlemlerine, çek gönder ve su kesintileri bildirimlerine kadar birçok hizmetten faydalanabilecek. Ayrıca, duyurular, haberler, su tasarruf hedefleri, su dostu uygulamalar, su tasarruf aparatı başvurusu ve baraj doluluk oranları gibi bilgilere de vatandaşların kolayca ulaşılabileceği belirtildi. DESKİ Genel Müdürlüğü’nün bu yenilikçi adımı, vatandaşların su ve kanalizasyon hizmetlerine daha hızlı ve etkili bir şekilde erişmelerini amaçlıyor. Kullanıcı dostu ara yüzü ve kolay kullanımı dikkat çeken bu uygulamaya vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak ve abone numarasını ekleyerek kayıt işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

Uygulamada neler var?

Abonelik işlemleri menüsünden, abonelik devir başvurusu, abonelik iptali, aboneliğe bağlı arıza başvurusu ve abonelik bilgileri sorgulama gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Su Dostu menüsünden, kullanıcılar evde ve işyerlerinde suyu en verimli şekilde kullanmanın yollarını içeren 10 adım da soruları yanıtlayarak ankete katılabilirler. Bu ankette Su Dostu Protokolü’ne dâhil olan kullanıcılar, katılımlarından dolayı teşekkür sertifikası alarak Su Dostu unvanını kazanabilirler.

Kullanıcılar, bu uygulama üzerinden baraj doluluk oranlarını takip edebilirler. Ayrıca Su Tasarruf Aparatı menüsünden su protokolüne katılarak su tasarruf aparatlarını talep edebilirler. Uygulamadaki kısayollar sayesinde DESKİ iletişim kanallarına, Alo 185 çağrı merkezine, sosyal medya hesaplarına ve WhatsApp ihbar hattına kolayca ulaşım sağlanabilir. Bu özellikler, vatandaşların işlemlerini daha pratik bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

Fatura işlemleri menüsünde, girdikleri abone numarasıyla fatura hareketlerini inceleme, fatura görseline ulaşma ve 12 aylık su kullanım grafiğini görüntüleme imkânı bulunmaktadır. Ayrıca, uygulama fatura sorgulama ve ödeme işlemleri de sunarak, aylık fatura okunduğunda kullanıcılara bildirim göndermektedir.

Çek Gönder menüsünden, kaçak su kullanımıyla mücadeleye katkıda bulunarak ihbarda bulunabilirsiniz. İhbar yapanların bilgileri gizlilik ilkelerine uygun şekilde korunmaktadır. Ayrıca, bu menü aracılığıyla vatandaşlar sokakta karşılaştıkları su patlakları ve kanalizasyon arızalarını da bildirebilir. Bildirimlerinizi adres bilgilerini girerek veya fotoğraf ve konum göndererek kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Su kesintileri menüsünden mevcut arızaları inceleyebilir, bu arızaların başlangıç ve bitiş zamanlarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca arızaları takip ederek, takip ettiğiniz bir arızanın tamamlandığında bildirim alabilirsiniz.

Tasarruf hedefi menüsünden kullanıcılar, son ayda kullandıkları su miktarını ve geçen yılın aynı ayında ne kadar su tükettiklerini görebilir. Ayrıca, yıllık ortalama tüketim bilgilerini de inceleyebilirler. Bu bilgiler sayesinde, su tasarrufu hedefleri koyarak tüketimlerini daha iyi takip edebilirler.

Duyurular ve Haberler menüsünden Denizli Büyükşehir Belediyesi ile DESKİ’ ye dair en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Bildirimlerinizi açmanız durumunda, projeler ve sosyal yardımlar gibi içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz.

DESKİ’nin mobil uygulaması, hem bireylerin su tüketimini daha bilinçli bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor hem de hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlıyor. Bu yenilikçi adım, toplumun su tasarrufu bilincini artırmayı ve DESKİ’nin sunduğu hizmetlerin kalitesini daha da yükseltmeyi hedefliyor.