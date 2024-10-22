Denizli Büyükşehir Belediyesi, hububat sezonunda yaşanan kuraklık ve düşük fiyatlar nedeniyle zorlanan çiftçilere destek amacıyla 45 ton 200 kilogram arpa alımı gerçekleştirecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile devam ettiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kentte bu yıl hububat üretim sezonunun kurak geçmesine, rekolte düşüşlerine ve fiyatların düşük seyretmesi durumuna kayıtsız kalmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yaşadığı zorlukları hafifletmek ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak amacıyla büyükbaş hayvanlara yapılacak flake yem desteği için ihtiyaç duyulan arpayı doğrudan çiftçilerden satın almaya başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan proje ile kuraklık gibi zorlu şartlarda üretici desteklenirken, yerel ekonomi güçlendirilecek ve çiftçilerin üretime devam edebilmesi sağlanacak.

“Hem çiftçimiz hem şehrimiz kazanacak”

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üreticilerin yerel ekonominin temel taşlarından biri olduğunun altını çizdi. Başkan Çavuşoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçilerimizin emeğini karşılıksız bırakmamak için ilk etapta 45 ton 200 kilogram arpayı doğrudan üreticimizden satın alıyoruz. Bu alımlar sayesinde hem çiftçilerimizin gelirini artırmayı hem de büyükbaş hayvancılığa yönelik flake yem desteği sağlamayı amaçlıyoruz. Üreticimizi desteklemek, yerel ekonomimizin güçlü kalması için büyük önem taşıyor. Bu proje ile hem çiftçimiz hem de kentimiz kazanacak” ifadelerini kullandı.

“Desteklerinden dolayı başkanımıza teşekkür ederiz”

Çiftçi Ömer Faruk Kayhan, kendilerine destek olan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Meşakkatli bir iş, arpamızı Büyükşehir Belediyesi alıyor. Hazırladık, ürettik, çok para kazanmıyoruz ama yine de Allah bereket versin. Başkanımıza bize destekleri için çok teşekkür ederiz” dedi. Çiftçi Hüseyin Cahit Kayhan ise “Bu sene arpalarımız Büyükşehir Belediyesine nasip oldu. Destekleri için teşekkür ediyoruz. Her sene desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı.