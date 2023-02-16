Denizli Büyükşehir Belediyesinin yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle Hatay’a giden Başkan Zolan, afetin yaralarının bir an önce sarılması için ekipleri yalnız bırakmıyor. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra 6 çadır kentin altyapı çalışmaları ve tesviye işlemlerini tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çadırların kurulmasına da destek veriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle Hatay’a giden Başkan Zolan, afetin yaralarının bir an önce sarılması için ekipleri yalnız bırakmıyor. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra 6 çadır kentin altyapı çalışmaları ve tesviye işlemlerini tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çadırların kurulmasına da destek veriyor.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yüzlerce iş makinesi, araç ve personeli ile bölgeye çıkartma yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yıkımın en yoğun olduğu illerden Hatay’da başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra afetzedelerin acil barınma ihtiyacını karşılayacak çadır kentlerin kurulması için de gayret eden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne dek AFAD koordinasyonunda 6 çadır kentin altyapı ve tesviye işlemlerini tamamladı, çadırların kurulmasına destek verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri ise afetzedeler için oluşturulan söz konusu çadır kentlerin konteyner tuvalet ve duş sistemlerini kurarak kullanıma hazır hale getirdi. Türkiye’yi derinden etkileyen depremin yaralarının bir an önce sarılması için günlerdir afet bölgesinde ekiplerini yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise çalışmaları yakından takip ediyor.

Büyükşehir ilk günden itibaren afet bölgesinde

Denizli Büyükşehir Belediyesinin son olarak Hatay merkezdeki çadır kent alanının altyapı ve tesviye çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın’dan bilgi aldı. Burada çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin gerek afet bölgesindeki gerekse Denizli’deki çalışmalarıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Arama kurtarma, yardım tırı, yemek dağıtımı gibi birçok çalışmanın yanında bölgedeki çadır kentlerin altyapı ve tesviye işlemlerini de yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, “İş makinalarımız, araçlarımız ve tüm personelimizle ilk günden itibaren afet bölgesinde milletimizin emrinde çalışıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza işe acil şifalar diliyorum. Bölgede neye ihtiyaç varsa gidermeye yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz” dedi.