Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Pehlivan kavşağına akıllı kavşak uygulamasının ardından yağmur suyu ve kanalizasyon borularının döşenmesiyle birlikte sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını Buldan’da sürdürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından, sürekli kazaların yaşandığı Pehlivan kavşağının akıllı kavşak durumuna girmesiyle birlikte yağmur suyu ve kanalizasyon borularının döşemesi tamamlandı. Doğalgaz çalışmalarıyla birlikte yolda kazım işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kısa süreli park için cep park yapımı, kaldırım döşeme ve sıcak asfalt çalışmalarını da başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde stadyum altına kadar yolda bir süre araç park edilmemesi gerektiğini belirtti.

Sıcak asfalt uygulamasının yapılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar, yazın tozdan dolayı mağdur olduklarını ancak yapılacak çalışmalarla kışın çamurdan kurtulacaklarını ifade ederek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkürlerini sundular.