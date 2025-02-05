Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ilçesinde bulunan şehir kabristanında temizlik çalışması yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, kuru yaprak ve çöpler temizlerken, ağaçlarda budama çalışmasını gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi çevre temizliği konusunda çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ilçesindeki Şehir Kabristanı’nda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, kabristanda yer alan ağaçlardan dökülen kuru yaprakları toplayarak çevre düzenlemesi yaptı. Aynı zamanda ağaçların kuru dallarını budayarak, kabristanın görünümünü iyileştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kabristanların bakımını önemseyerek çevre düzenlemesi konusunda titiz çalışmalarına devam ediyor.