Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Buldan ilçesine bağlı Alandız Mahallesi’nde yapılan ve farklı etkinliklerin düzenlenebileceği sosyal tesis inşaatı tamamlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Buldan ilçesine bağlı Alandız Mahallesi’nde yapılan ve farklı etkinliklerin düzenlenebileceği sosyal tesis inşaatı tamamlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Buldan’ın Alandız Mahallesi’nde yapılan sosyal tesis inşaatı tamamlandı. Alandız Mahallesinin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan sosyal tesisin alanının 800 metrekare olduğunu belirten Muhtar Erol Salman, “Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’la yaptığımız görüşmelerde sosyal tesis ihtiyacımızı kendilerine iletmiştik. Kendileri de sağ olsunlar bu konuyu çözeceklerini ve mahallemize bu tesisi kazandıracaklarını söylediler. Sosyal tesisin inşaatı tamamlandı. Yakın bir zamanda Başkan Osman Zolan’ın da katılacağı bir törenle açılışını yapmayı planlıyoruz. Sosyal tesisimizde sünnet, düğün, nişan, taziye, mevlit ve toplantı organizasyonları yapılabileceği gibi kapalı pazaryerimize de kavuşmuş olduk. Bölgemizde kestane, çilek, fasulye, domates, biber, kiraz, elma yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizde sosyal tesisimizden yararlanacaklar. Ben şahsım ve mahallemiz adına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sosyal tesisimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.