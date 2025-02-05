Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projeleri kapsamında gerçekleştirdiği beslenme yardımlarına aralıksız devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı bölgelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilerin düzenli beslenmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği beslenme desteği projesine devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hazırlanan beslenme çantaları içerisinde temel beslenme ürünlerinin yanı sıra, çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak dengeli ve sağlıklı beslenmeye yardımcı gıdalar da yer alıyor. Beslenme desteği, özellikle ekonomik zorluk yaşayan aileler için büyük bir rahatlama sağlarken öğrencilerin derslere daha iyi odaklanmasına yardımcı oluyor.

"Çocuklarımıza desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, çocukların gelişimi ve eğitim hayatlarının desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Sağlıklı beslenme, başarılı bir eğitim hayatının temel taşlarından biridir. Öğrencilerimize daha iyi bir gelecek sunabilmek için bu projeyi başlattık ve devam ettiriyoruz. Desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.