Denizli’de sürücü ve yayalar için güvenli ve konforlu yollar oluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi, birçok farklı noktada yol yapım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Yol İşleri Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi 253 Sokak’ta sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Ekipler Bakırlı Kavşağı’ndan İlbade Mezarlığı’na doğru yoğun olarak kullanılan ve uzun yıllardır bakımsız haliyle vatandaşların yol yenileme talebi bulunulan 253 Sokak’ta bin 500 tonluk sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Planlı, hızlı ve çözüm odaklı olarak çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sıcak asfalt seriminin ardından bölge araç trafiğine açıldı. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.