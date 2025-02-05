Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sağlıklı yaşam ve sporla buluşturmak amacıyla ücretsiz sabah sporları etkinliklerini başlatıyor. Her hafta Cumartesi ve Pazar günleri saat 08.00-09.00 arasında düzenlenecek etkinlikler, kentin dört farklı noktasında gerçekleştirilecek.

Sabah sporu yapmak isteyen Denizlililer için belirlenen alanlar: Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi, İncilipınar Parkı / İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu Yanı, Yenişehir Yürüyüş Yolu / MKM önü ve Çamlık Parkı / Gölet Altı’nda her yaştan vatandaş sabah sporlarına katılarak güne enerjik bir başlangıç yapacak.

Başkan Çavuşoğlu’ndan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, vatandaşları bu etkinliklere katılarak güne enerjik başlamaya davet etti. Başkan Çavuşoğlu, düzenlenen etkinliklerin Denizli’de spor kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladığını belirterek, sağlıklı bir yaşam için herkesi sabah sporlarına katılmaya çağırdı. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olan ücretsiz sabah sporları, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.