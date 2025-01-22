Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bolu’da meydana gelen yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşların anısına belediye otobüslerini siyah kurdelelerle donattı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlar anısına Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından anlamlı bir adım atıldı. Şehir içi ulaşımda hizmet veren belediye otobüslerine siyah kurdele bağlanarak, olayın üzüntüsü paylaşıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yangın faciası ile ilgili bu tür felaketlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizerken yaşanan olayda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar dileklerini iletti.