Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi ilçesi Karcı Dağında başlayıp 6’ncı günde kontrol altına altına alınan yangının söndürülmesinde büyük bir rol üstlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi ilçesi Karcı Dağında 24 Ekim tarihinde başlaya orman yangınının söndürülmesi için ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Bir taraftan Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine yardımcı olan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, diğer taraftan ise hem kara ulaşımının olmadığı bölgeye yol açılmasında hem de olası bir riske karşı yerleşim alanlarının çevresinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağladı.

Yangının kontrol altına alındığı 6’ncı günle ilgili olarak Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ; "29 Ekim Salı günü itibariyle devam eden yangına; Denizli Büyükşehir Belediyesi mobil komuta merkezinden koordine edilerek 123 personel ile yaya olarak intikal sağlamış ve Orman Bölge Müdürlüğü’nce yürütülen söndürme çalışmalarına destek vermeye devam edilmektedir. Ayrıca üç ekskavatör, iki dozer, bir greyder, bir lastikli iş makinesi, üç lowbet ve bir mazot tankeri ile yol açma çalışmalarına desteğimiz sürüyor. Bunun yanında helikopterler ile havadan devam eden söndürme çalışmalarına destek olarak on tanker ve bir tır tanker ile yangın havuzlarına su takviyesi ve lojistik desteğimiz sürmektedir. Ayrıca destek amaçlı 12 itfaiye arazözümüz, 18 adet 4x4 pikap, 3 otobüs, 1 transit ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek verilmeye devam edilmektedir" denildi.