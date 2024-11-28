Denizli Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atarak 1. Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali düzenliyor. Denizli’nin kültür ve sanatla buluşmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, 43 filmin gösterime gireceği kısa film festivaline tüm halkı davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ilkini düzenleyeceği Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali, 2-7 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Sinema sanatının zenginlik ve özgünlüğünü Denizli halkıyla buluşturmayı ve bu alandaki gelişmiş eserleri geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyen Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Beş günde toplam 43 filmin ücretsiz olarak beğeniye sunulacağı festivalin ücretsiz davetiyeleri ise ebilet.denizli.bel.tr adresinden alınabilecek. 2 Aralık’tan başlayarak 6 Aralık’a kadar her gün saat 19.00’da gösterime girecek filmler eşliğinde sinemaseverlere ücretsiz gazoz ve patlamış mısır ikram edilecek.

Denizli’de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Kısa Film Festivalinin ödül gecesi ise 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 21.00’de yapılacak. Jüri koltuğunda, oyuncu Ece Özdikici, oyuncu ve akademisyen Gülşah Fırıncıoğlu Yaşar, oyuncu ve yönetmen İskender Altın, oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, oyuncu Sezin Bozacı, oyuncu Ufuk Kaplan ve Prof. Dr. Zuhal Özel Sağlamtimur oturacak. Eserleri değerlendiren jüri; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Belgesel, En İyi Animasyon, En İyi Müzik, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Jüri Özel Ödülü ve mansiyon ödüllerini açıklayacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülünün de sahibini bulacağı gecede programın sunuculuğunu İpek Dağıstanlı yapacak.

Başkan Çavuşoğlu’ndan sanat şölenine davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, toplam 43 filmin gösterime gireceği kısa film festivaline tüm vatandaşları davet etti. “Sanat Şehri Denizli” mottosuyla kentte bir ilk olacak Uluslararası Kısa Film Festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Herkesin mutlu olduğu, yüzünün güldüğü bir şehir hayalimizi oluşturmak için yola çıktık. Bu hedefle kentimizi kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. Sinema sanatının zenginlik ve özgünlüğünü halkımızla buluşturacağımız festivalimize tüm hemşehrilerimi bekliyorum” ifadelerini kullandı.