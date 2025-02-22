Denizli Büyükşehir Belediyesi, sporcuların psikolojik gelişimi için Psikolog Esma Nur Pak’ın konuşmacı olarak katıldığı "Stres ve Kaygının Spor Performansına Etkisi" konulu bir konferans düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte deneyimli psikolog Esma Nur Pak, konferansında "Stres ve Kaygının Spor Performansına Etkisi" konusunu ele aldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, çok sayıda davetli, sporcular, antrenörler ve spor psikolojisine ilgi duyan çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, Psikolog Esma Nur Pak, stresin spor performansı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini bilimsel verilerle açıkladı. Aynı zamanda sporcuların kaygıyı yönetme yöntemleri, odaklanma teknikleri ve psikolojik dayanıklılığı artırma stratejileri üzerine değerli bilgiler paylaştı.

"Spor sevgi üstüne kurulur"

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sporda kaybedince kazananın mutluluğuna ortak olmanın en az kazanmak kadar keyifli bir şey olduğunu belirtti. Başkan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, "Spor sevgi üstüne kurulur. Kazanmak elbette mutluluk getirir fakat kazanamadığında da emin ol ki biri kazanmıştır. O kazananın mutluluğuna ortak olabilmek de dünyanın en keyifli şeyidir. Hırslarımız olacak, güzele ulaşmak için çaba sarf edeceğiz. Emin olun ki bir müsabakada biri güzele ulaşıyor. İşte ben değil, biz diyebilen, "Ben mutlu olamasam da karşı takımdaki arkadaşım mutlu oldu, bu da güzel bir şey" diyebildiğimiz zaman hayatta birçok şeyi başarmış olacağız. Biz kendileri mutlu olanlardan değil, hep beraber mutlu olduğunda hayatın keyifli olduğuna inananlardanız" ifadelerini kullandı.