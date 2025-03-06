Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan’da geleneksel deve güreşlerinin yapıldığı alana giden patika yolda genişletme ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Gayran yolu olarak bilinen yolda çalışmalara başladı. Buldan Mezarlığına ve deve geleneksel güreşlerinin yapıldığı alana ulaşımın sağlandığı yolda genişletme ve taş döşeme çalışmaları başlatıldı. Ramazan Bayramı’na kadar yolun tamamlanacağı belirtilirken, vatandaşlar ise, "Bu yolun bizde anlamı çok büyüktür. Deve güreşlerine kestirme yol olarak kullandığımız gibi kabirlerimizi de bu yolu kullanarak ziyaret edebiliyorduk. Bu güzel ve vatandaşımıza kolaylık olarak düşünen ve hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’na çok teşekkür ederiz" dedi.