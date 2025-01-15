Denizli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur için anma konseri düzenliyor. 18 Ocak Cumartesi günü unutulmaz şarkıların söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan’ın da yer alacağı özel etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Arabesk müziğin güçlü ismi Ferdi Tayfur’u ölümünün hemen ardından düzenleyeceği özel bir programla anacak. Ferdi Tayfur anma konseri, 18 Ocak Cumartesi saat 20.30’da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda kaleme aldığı unutulmaz şarkı sözleri ve şiirleri seslendiren Ahmet Selçuk İlkan’ın yer alacağı etkinlik ile yâd edilecek. Usta isim Ferdi Tayfur sevenlerinin buluşacağı etkinliğin ücretsiz olduğu, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden rezervasyon yaptırabileceği belirtildi.