Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı. Üç adayın yarıştığı seçimi Yeter Çam ve ekibi kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi 15. Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurula, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, davetliler ve Engelliler Meclisi üyeleri katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu açılış konuşmasında, engelli bir birey olarak yaşamaya çalışmanın ve zorlukları aşmanın çok güç olduğunun farkında olduklarını belirterek, “Mutlu insanların yaşadığı bir Denizli hayalimiz içerisinde, engelleriyle mücadele eden siz dostlarımızın yeri bizim yanımızda apayrı olacaktır. Bu yolculukta, bütün imkanlarımızı zorlayarak sizler için huzurlu bir hayat oluşturma mücadelesini sürdüreceğimizden de emin olmanızı isterim. Çünkü, hayatın bütün güçlüklerine rağmen kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarınız üstünde durmaya çalışmanız bizler için çok değerli” dedi.

Hep beraber başaracağız

Kendisinin de bir engelli annenin oğlu olduğunu anlatan Başkan Çavuşoğlu, “Görme engelli bir annenin oğluyum ama hayata umutla bakan ve kendi işini kendi görebilen ve gerçekten hayata umutla bağlanmış bir annenin evladıyım. O’nun için ne büyük zorluk olduğunu en yakından tanık olanlardan biriyim” diye konuştu. Kentin geçmişten gelen bazı fiziki şartları nedeniyle bazı şeylere ulaşılmasının kısa vade içerisinde çok kolay olmadığına değinen Başkan Çavuşoğlu, “Ama bu süre içerisinde, mutlu insanların şehrinde engelli kardeşlerimizin de mutlu olduğu bir hayatı hep beraber başaracağız” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından önceki dönem Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör ve yönetimine teşekkür plaketi veren Başkan Çavuşoğlu, yeni yönetime de başarılar diledi.

Seçimi Yeter Çam kazandı

Yeter Çam, Dudu Karaman Dinç ve Kerime Kınık’ın listelerinin yarıştığı genel kurulda 137 delege oy kullandı. 88 oyla Yeter Çam’ın kazandığı Engelliler Meclisi’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Canan Kazak, Gürcan Kıraç, Şeyma Öztürk, Mevlüt Arman, Emrah Kaya, Murat Songül, Murat Altun, Gülistan Çankaya, Hakan Kıyak, Sait Yıldız, İdris Akyol, Aylin Kavlak ve Nuray Yetim” belirtildi.