Denizli Büyükşehir Belediyesi, 28’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) yerini aldı. 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen fuarda, Denizli’nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri dünya turizm sektörüne tanıtılıyor.

Her yıl 30 bine yakın sektör profesyonelini ağırlayan ve dünyanın dört bir yanından tatil destinasyonlarını bir araya getiren EMITT Fuarı’nda, Denizli Büyükşehir Belediyesi de Pamukkale, Hierapolis, Laodikya gibi benzersiz turizm destinasyonlarıyla dikkat çekiyor. Fuar kapsamında 80 ülkeden 666 tur operatörü ağırlanırken, Denizli’nin gastronomisinden termal turizmine, doğa sporlarından kültürel mirasına kadar geniş bir yelpazede tanıtımı yapılıyor.

Turizm şehri Denizli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, fuarın açılış törenine katılarak sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu, Denizli’nin turizm alanındaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Başkan Çavuşoğlu, "Turizm Şehri Denizli’miz için şehrimizin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerini tanıtmak için yerimizi aldık. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak EMITT 2025 Fuarı’nda Hall-7 Standa-7471’de dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Denizli, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve eşsiz termal kaynaklarıyla ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri. EMITT Fuarı’nda yer alarak şehrimizi dünya turizmine tanıtıyor, uluslararası turizm sektörüne güçlü bir mesaj veriyoruz. Şehrimize daha fazla turist çekmek ve Denizli’nin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışmalarımız devam edecek. EMITT Fuarı’nın Denizli ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.