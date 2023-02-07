Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için bölgeye giden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk etapta Hatay merkezdeki 6 farklı enkazdan 10 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için bölgeye giden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk etapta Hatay merkezdeki 6 farklı enkazdan 10 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilen depremin ardından bölgeye giden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait 2 kaza kırım aracı, 3 arazöz, 1 merdivenli yangın söndürme aracı, 3 destek aracı ve 40 personel bölgede kurulan Afet Koordinasyon Merkezi tarafından Hatay merkezde görevlendirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri görevlendirildikleri Hatay Merkez 75. Yıl Bulvarı ile Ekinci Yolu kesişiminde bulunan bölgeye sabaha karşı ulaştı. Hemen arama kurtarma çalışmalarına başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 6 farklı enkazda yaptığı çalışmalarda ilk etapta 10 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilirken, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait 2 adet arama kurtarma aracının daha bölgeye takviye olarak gönderildiği belirtildi.