Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 7’ncisini düzenlediği Denizli Kitap Fuarı sona erdi. Yüzlerce yazar ve yayınevinin katıldığı fuara yoğun ilgiden büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 10 gün boyunca süren fuara katılım sağlayan hemşehrilerine teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 7’ncisini düzenlediği ve 18 Ekim 2024’te kapılarını açan Denizli Kitap Fuarı sona erdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda 10 gün süren 7’den 70’e yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Denizli Kitap Fuarı ziyaretçi akınına uğradı. Onur konuğu Türk Edebiyatı’nın güçlü ismi Ahmet Ümit’in olduğu fuara Coşkun Aral’dan Banu Avar’a, Cezmi Ersöz’den Ayşe Kulin’e, Füsun Önal’dan Timur Soykan’a, Cezmi Ersöz’den İclal Aydın’a Türkiye’nin en ünlü edebiyat sanatçıları ve yazarlar katıldı. İmza günleri, söyleşi ve konferanslarla sevenleriyle buluşan ünlü yazarlar fuara tam not verdi. Fuar boyunca 325 yazar ve 150 yayınevinin konuk olduğu fuarın amacına ulaştığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, edebiyat ve sanatın Denizli’de buluştuğunu ifade ederek 10 gün boyunca süren fuara katılım sağlayan hemşehrilerine teşekkür etti.

“Bir kitap bir insanı, bir insan tüm dünyayı değiştirebilir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kitap fuarının 10 gün boyunca yoğun ziyaretçi aldığını belirterek, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Fuarda bulunan yüzlerce yayınevi ve yazara teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, “Denizli ve komşu illerimizden yüz binlerce kitapsever 10 gün boyunca fuarımızda kitapla buluştu. Fuarımıza gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bir kitap bir insanı, bir insan tüm dünyayı değiştirebilir. Bu şiarla bilimin ışığında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde nice güzel etkinlikleri Denizli halkımızla birlikte gerçekleştirmeyi arzuluyorum” ifadelerini kullandı.