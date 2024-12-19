Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent lokantalarına bir yenisini daha ekleyerek 3 ayda dördüncü Kent Lokantasını hizmete sundu. Denizli halkının ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, Bayramyeri’ne de 5. Kent Lokantası ile kısa bir süre sonra emeklilere Emeklihane açılacağı müjdesini verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için hayata geçirdiği dördüncü Kent Lokantası hizmete sunuldu. Denizli halkının ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, Bayramyeri’ne de 5. Kent Lokantası ile kısa bir süre sonra emeklilere Emeklihane açılacağı müjdesini verdi.

3. Sanayi Sitesi Merkezefendi Belediyesi Nergis Toplantı ve Düğün Salonu’nda hizmete başlayan Kent Lokantası’nın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Büyükşehir Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, BELTAŞ Genel Müdürü İbrahim Doğan, ilçe belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sadece ama sadece Denizli halkına hizmet ettik”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bugüne halka hizmetin dışında hiç kimseye hizmet etmediklerini belirterek, mutlu şehir Denizli yolculuğunda durmadan çalıştıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Belediye kaynaklarımızı bu memlekette yokluk ve yoksullukla mücadele eden Denizli halkının hizmetine sunduk. Annelerimizin, üreticimizin, çiftçimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verdik. Bizim düsturumuz içerisinde bir tek gaye var, Denizli’de yaşayan herkesin mutlu olduğu bir şehir hayalimiz var. Tarımıyla, hayvancılığıyla, turizmiyle ayağa kalkan, namerde muhtaç olmayan şehir hayalimiz var” dedi.

Emekliye Emeklihane, Bayramyeri’ne kent lokantası

Başkan Çavuşoğlu, kent lokantalarından bugüne kadar yaklaşık 41 bin kişiye uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti verdiklerini belirterek, “BELTAŞ kar elde etmek için değil, halka hizmet etmek için kurulan bir şirket şiarıyla yoluna devam ediyor. 15 lira olan çayı 5 liraya, 35 liraya satılan kahveyi 15 liraya sattık ama hala kar eden bir şirketimiz var. Bu hizmetlere yenilerini eklemenin zamanı geldiğini biliyoruz. Emekliye sözümüz vardı. En kısa zamanda emeklilerimizin ücretsiz çay içebileceği Emeklihaneyi Delikliçınar bölgesinde hizmete sunuyoruz. Üç ay gibi sürede dördüncü kent lokantamızı açtığımızda gördük ki bu halkın dayanışmaya ihtiyacı var. Beşinci kent lokantamızı da Bayramyeri’nde açıyoruz” diye konuştu.

“Bu şehri birlikte güzelleştireceğiz”

“Bu halkın emanet ettiği her şeyi bu halka geri vermeye devam edeceğiz” diyen Başkan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti, “Bu güzel yolculuğumuzda hep beraber olacağız. Herkesin başkanı olacağız. Ne sağcıya, ne solcuya, ne Aleviye, ne ne Sünniye, ne Kürde, ne Türk’e farklı gözle bakmayacağız. Çünkü onlar bizim birimiz, kardeşimiz. Bu şehri birlikte güzelleştireceğiz. Bu kent lokantamızda bizlere yol arkadaşlığı yapan Merkezefendi Belediye Başkanımıza ve bu yolculuğumuzun en büyük mimarlarından biri, gecesini gündüzüne katan, her daim koşturmaktan geri kalmayan BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanımıza da teşekkürü bir borç biliyorum” ifadelerini kullandı.

“Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, açılışını yapacakları kent lokantasının insana dokunan, Denizli halkının hayatını kolaylaştıran işler yapıldığının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Başkan Doğan, Merkezefendi özelinde 2019’dan itibaren sosyal belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını ve kent geneline aynı anlayışın 2024’te hâkim olduğunu belirterek, işbirliği ile halkın ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Denizli’nin 4. Kent Lokantasının açılış kurdelesi dualarla birlikte kesildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta önlük giyip ilk yemek dağıtımını yapan Başkan Çavuşoğlu yayla çorbası, orman kebabı, pilav ve tatlıdan oluşan günün menüsünü ikram etti.