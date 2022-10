Denizli’de 30 Ekim 1876 yılında kurulan belediye teşkilatının 146. yıldönümü törenle kutlandı. 1876’da başlayan yürüyüşün kesintisiz bir şekilde bugünlere geldiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Onurların en büyüğü bu şehre hizmet etmektir” dedi.

Denizli’de 30 Ekim 1876’dan bu yana hizmet veren belediye teşkilatının 146. yıldönümü törenle kutlandı. Denizli Valiliği önündeki Atatürk abidesinde düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, önceki dönem Belediye Başkanı Hasan Gönüllü, Ali Marım, Ali Aygören ile Ali Dartanel’in oğlu Şinasi Dartanel, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk abidesine çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterisi sergilendi. Başkan Zolan törenin açılış konuşmasında, belediye teşkilatının kuruluşundan bugüne emek veren belediye başkanları, meclis üyeleri ve tüm çalışanları yad etti. Geçen yıl vefat eden önceki dönem Belediye Başkanı Ali Dartanel ile Ağustos ayında vefat eden önceki dönem Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu’na rahmet dileyen Başkan Zolan, Denizli’ye yaptıkları hizmet ve çalışmaları nedeniyle şükranlarını sundu.

"Taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz"

Belediye Başkanlığının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Zolan, “Bu makamda hizmet etmiş olmak ayrı bir onur ve gurur. Denizli’deki hemşerilerime çok teşekkür diyorum. Çünkü onurların en büyüğü bu şehre hizmet etmektir. Bu şehirde, belediye başkanı olmaktır. Allah’ıma hamdolsun bu da bize nasip oldu. Biz de her geçen gün taş üstüne taş koymaya, hizmet etmeye, insanlarımızın taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Denizli’nin kendisine has güzelliklerini ve Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını anlatan Başkan Zolan, “Denizli’miz her geçen gün ileriye, güzelliğe doğru gidiyor. Tabiî ki bu gidişte baş aktör, başrol, Denizli Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ve gayretleridir. Emek veren herkese, meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve tabiî ki bizlere güvenip bu göreve getiren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Huzurlu şehir Denizli”

Denizli’nin huzurlu ve mutlu bir kent olmasının ilk öncelikleri olduğunu dile getiren Başkan Zolan, “Birinci hedefimiz huzurlu bir şehir. Denizli’miz huzurlu bir şehir olsun istiyoruz. Huzurun, birlikteliğin, kardeşliğin olmadığı yerde başarının gelmesi, ilerlemek mümkün değil. Onun için önce huzur, birlikte olmak ve aynı hedefe birlikte koşmaktır” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’in 99. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutlayan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, ömrünü bu ülkeye vakfetmişleri ve tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun.” Denizli Büyükşehir Belediyesinin milletin hizmetinde olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Zolan, “Milletimizin taleplerini karşılayacak, hiçbir ayırım yapmaksızın herkesi kucaklayacak. Yolumuz daim olsun, nice yıllara inşallah” diye konuştu.

Törenin ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler ebediyete irtihal eden belediye başkanlarının mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.