Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram tatillerini rahat ve huzur içinde geçirebilmeleri için tüm tedbirlerini aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet veren belediye otobüsleri Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzur içinde bir Ramazan Bayramı tatili geçirebilmeleri için tüm tedbirlerini aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Dairesi ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi ekipler oluşturuldu. Bayram tatili boyunca görev yapacak ekiplere "Alo 153" telefon hattından ulaşabileceği belirtilirken, Denizli Büyükşehir Belediyesinin "112 İtfaiye", "188 Cenaze" ve Büyükşehir DESKİ’nin "185 Çağrı Merkezi" nöbetçi ekiplerle hizmet verecek.

21-22-23 Nisan’da belediye otobüsleri ücretsiz

Denizli’de vatandaşların bayramda mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için de tedbir alındı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet veren belediye otobüsleri bayram boyunca ücretiz olacak. Buna göre 21-22-23 Nisan 2023 tarihlerinde belediye otobüslerinden ücret alınmayacak.

Mezarlıklar unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bayramlarda yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda da bakım çalışması yaptı. Bu çervede Denizli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri her yıl rutin olarak yaptığı kent merkezi ile tüm ilçeler ve bağlı mahallelerindeki mezarlıklarda yabani ot temizliği gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca Asri Mezarlık’ta bulunan asker ve polis şehitlikleri ile kent merkezi dışındaki ilçelerde bulunan şehitlikleri de unutmadı, şehitlerin ebedi istirahatgahlarında da bakım, temizlik ve çiçeklendirme çalışması yapıldı.