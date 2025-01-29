Denizli Büyükşehir Belediyesi, milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço için Anma Konseri düzenleyecek. Ücretsiz konser 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.30’da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Barış Manço’yu ölüm yıl dönümünde özel konserle anacak. Anma konseri 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.30’da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek .Denizlililer, Full Aksesuar grubunun sahne alacağı bu özel gecede, Barış Manço’nun unutulmaz eserlerini hep birlikte seslendirme fırsatı bulacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik için davetiyeler ebilet.denizli.bel.tr adresinden temin edilecek.