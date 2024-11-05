Denizli Büyükşehir Belediyesi, 11-15 Kasım tarihlerini ara tatil olması sebebiyle çocuklara özel “Denizli Bilim Merkezi Bilim Atölyeleri ara tatil programı” hazırladı. Hafta boyunca düzenlenecek programda çocuklar 6 ayrı bilim atölyesinde hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatilde öğrencilerin daha verimli ve eğlenceli zaman geçirmeleri amacıyla “Denizli Bilim Merkezi Bilim Atölyeleri ara tatil programı” hazırladı. Hafta boyunca düzenlenecek programda çocuklar 6 ayrı bilim atölyesinde hem eğlenecek hem de öğrenecek. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin ikinci katında bulunan Denizli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek bilim atölyelerine katılmak isteyen öğrenciler belediyenin internet adresinden online rezervasyon işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bilim atölyelerinden 10 saat eğitim alan öğrencilere katılım başarı belgesi verileceği belirtildi.

Bilim Merkezi Ara Tatil Bilim Atölyeleri ise şu şekilde Robotik kodlama atölyesi (20 kişi) Kodluyorum 7-10 yaş için 10:00-12:00, Robotik kodlama atölyesi (20 kişi) Robotumu üretiyorum 11-14 yaş için 14:00-16:00, Ahşap ve Tasarım atölyesi (12 kişi) Ahşap tasarımı 11-14 yaş arası 14:00-16:00, Uzay ve Havacılık atölyesi (20 kişi) Hava araçları model atölyesi 7-10 yaş için 10:00-12:00, Uzay ve Havacılık atölyesi (20 kişi) Hava araçları model atölyesi 11-14 yaş için 14:00-16:00 ve Matematik atölyesi (20 kişi) Bilimle dokuyorum 7-10 yaş için 10:00-12:00 saatlerinde gerçekleşecek.