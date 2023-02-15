Afetten etkilenen 10 ildeki depremzedelere dört kolla sarılan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte yardıma ihtiyacı olan 4 binden fazla depremzedeye sıfır giysi yardımı yaparak yaraları sarmaya çalıştı.

Afetten etkilenen 10 ildeki depremzedelere dört kolla sarılan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte yardıma ihtiyacı olan 4 binden fazla depremzedeye sıfır giysi yardımı yaparak yaraları sarmaya çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde meydana gelen deprem sonrası tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında yer alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte oluşturduğu 3 yardım noktası ile binlerce misafir depremzedenin barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Seferberlik çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde 7/24 sunuyor. Kongre ve Kültür Merkezinde sabah güne sıcak çorba ve ekmek ikramıyla başlayan depremzedelere öğlen ve akşam da dahil üç öğün sıcak yemek ikram ediliyor. Aynı zamanda çocuklar için oyun alanı ve yükseköğretime hazırlanan öğrencilere de özel kurulan odalar bulunuyor. Gönüllülerin de yer aldığı merkezde, depremzedelere bir nebze de olsa yardımda bulunabilmenin huzuru yaşanırken, depremzedeler ise Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizlililere minnet ve şükranlarını dile getiriyor. Bu zamana kadar ise bin 829 aileden toplam 4 bin 147 kişiye 26 bin 288 parça kıyafet dağıtıldığı ve birçok ihtiyacın karşılandığı öğrenildi.

"69 yaşına geldim ve böyle bir depremle karşılaşmadım"

Depremden evlerinin etkilenmesi üzerine Denizli’ye geldiğini ve bu yaşına kadar bu tür bir afeti yaşamadığını anlatan depremzede Kemal Can, "Yaşanan depremden çok korktum. Öyle bir deprem oldu ki, 69 yaşına geldim ve böyle bir depremle karşılaşmadım. Allah kimsenin başına böyle bir afet vermesin. Evimizde çatlaklık var. Elbette evler ve binalar yıkıldı. Korkumuzdan ne yapacağımızı bilemedik. Bizi bir arkadaşla Denizli’ye getirdiler. Kıyafet, yemek ve birçok ihtiyacımız karşılandı" dedi.

"Tüm ihtiyaçlar fazlasıyla karşılanıyor"

Depremzedelere yapılan yardımlar ile ilgili verileri paylaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, "Depremi tüm Türkiye’de olduğu gibi Denizli’de de üzüntüyle takip ettik. Daha sonra Denizli’de 3 farklı noktada yardım merkezi oluşturduk. Ana yardım noktalarından bir tanesinde Kongre ve Kültür Merkezi oldu. Buraya gelen yardımlar, ana merkezin girişinde sıfır ve ikinci el olarak ayrıştırılıyor. Daha sonra AFAD’a kaydını yaptıran afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. AFAD kaydına göre Denizli’ye 7 bin 500 depremzede geldi. Toplam bin 829 aile olmak üzere buradan 4 bin 147 kişiye yardım çıktı. Toplam 26 bin 288 parça ve bunların hepsi hiç kullanılmayan yeni kıyafetler. Buraya gelen depremzedelerin bebeği varsa bebek bezinden tutun, temizlik malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlarını veriyoruz" diye konuştu.