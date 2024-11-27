Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent lokantalarına bir yenisini daha ekleyerek 3 ayda 3’üncü Kent Lokantasını hizmete sundu. Kent lokantalarında bugüne kadar yaklaşık 30 bin vatandaşın ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaştığını belirten Başkan Çavuşoğlu, 4. Kent Lokantası müjdesini de verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için hayata geçirdiği 3’üncü Kent Lokantası hizmete sunuldu. 15 Mayıs Mahallesi 15 Mayıs Katlı Otoparkı zemin katında hizmete başlayan Kent Lokantası’nın açılışına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Çavuşoğlu, kent lokantalarından bugüne kadar yaklaşık 30 bin kişinin ucuz ve sağlıklı yemek hizmeti aldığını belirterek, “Bugün buradan dördüncü kent lokantamızın sanayi sitesi içerisinde açılacağının müjdesini vermek istiyorum. Sanayideki kardeşlerimiz de ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşacak. 4. Kent Lokantamızı Merkezefendi Belediye Başkanımızın katkılarıyla Denizli halkının hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu’ndan ilkokul öğrencilerine de müjde

Denizli’de pilot bölgede başlayacak uygulama ile birlikte ilkokul öğrencilerine ücretsiz beslenme desteği vermeye başlayacaklarını da müjdeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, “Annelerin çocuklarının beslenmeleriyle ilgili kaygı duymamasını istedik ve inşallah önümüzdeki haftadan itibaren ilkokulda okuyan çocuklarımıza, pilot bölgeden başlamak şartıyla ücretsiz beslenme desteği vermeye başlıyoruz” dedi.

Başkan Çavuşoğlu’ndan kreş çıkışı

Son zamanlarda gündemde olan kreş tartışmalarına da değinen Başkan Çavuşoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri olarak o kadar doğru işleri yapmaya başlamışız ki birileri bunlardan rahatsız olmaya başladı. Halkın, gerçek hak edenlerin hizmetlere ücretsiz ve kaliteli olarak ulaşması Milli Eğitim Bakanlığı’nı rahatsız etti. Kreşlerin bizler tarafından çalıştırılamayacağı, belediyelerin bu anlamdaki aktivitelerini yasaklayacakları iddiasıyla yola çıktılar. İki gün sonra yanlış anlaşıldık noktasına geldiler. Buradan söz veriyoruz. Değil Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, değil başkaları, alayınız üstümüze gelse de halka hizmet noktasında hiçbir gücün bizi durduramayacağını bilmenizi istiyorum” dedi.

Raylı sistem için Ulaşım Master Planı çalışmalarına başlandı

Kamuoyunda merak edilen raylı sistem için çalışmalara başlandığını duyuran Başkan Çavuşoğlu, “Denizli’de ulaşım sorunu noktasındaki vaatlerimizin de takipçisi olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu şehre raylı sistemin gelmesi noktasında mücadelemiz devam ediyor” dedi. Denizli’nin mevcut Ulaşım Master Planı içerisinde ne metronun ne de hafif raylı sistemin olmadığına dikkati çeken Başkan Çavuşoğlu, “Bu şehri yeniden vizyon bir şehir haline getirecek Ulaşım Master Planı çalışmasına da başladığımızın bilinmesini isterim. Bu şehrin tüm dokusuyla birlikte hep beraber güzelleştireceğiz” diye konuştu.

“Gelin el birliğiyle bu ülkenin talihini değiştirelim”

Konuşması sık sık tezahüratlarla kesilen Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Gelecek güzel günlere yürüyeceğimiz yolculukta hep birlikte olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu anlamda gerek bize olan güveniniz gerek bundan sonraki süreçte de bu şehrin kaynaklarını doğru, gerçekçi ve ihtiyacın olduğu yerlere ulaştıracağımızdan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Gelin el birliğiyle bu ülkenin de talihinin değiştirileceği bir sürece hep beraber imza atalım. Gelin güzellikleri birlikte paylaşırken eksiklerimizi de söylemekten çekinmeyin ve nerede bir hatamız varsa bu şehrin tamamının fahri müfettişi olun.” Konuşmanın ardından Denizli’nin 3. Kent Lokantasının açılış kurdelesi dualarla birlikte kesildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta önlük giyip ilk yemek dağıtımını yapan Başkan Çavuşoğlu mercimek çorbası, İzmir köfte, pilav ve ayrandan oluşan günün menüsünü ikram etti.