Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgeye ORKUT (Orman Arama Kurtarma), 55 gönüllü personel, 1 seyyar mutfak, 9 su ikmal aracı, 3 ekskavatör, 2 kepçe, 4 ilk müdahale aracı, 3 treyler, 2 kamyon, 1 minibüs ve 1 pikabı yola çıkardı. Denizli OBM; “Depremzede vatandaşlarımıza yardım için yoldayız” mesajını verdi.

Kedi ve köpeklerin depreme hassasiyeti can ve mal kaybını önlüyor

Kedi ve köpeklerin depreme hassasiyeti can ve mal kaybını önlüyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli Orman Bölge Müdürlüğü; 55 gönüllü personel, ORKUT ve iş makinelerini AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlaması için deprem bölgesine doğru yola çıkardı.

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