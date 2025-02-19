Denizli Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bilim Günleri, NASA’da görev yapan astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’ın "Evrende Yaşam ve Zeka Arayışı" konulu konferansı ile başladı. Açılış programında gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Bu ülkenin geleceği sizlersiniz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve kamu tarafından desteklenen büyük ölçekli bilim merkezlerinden biri olan Denizli Bilim Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Bilim Günleri’ başladı. Etkinliğin ilk gününde NASA’da görev yapan astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’ın "Evrende Yaşam ve Zeka Arayışı" konulu konferansı gerçekleştirildi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli’de gençlerin geleceğe umutla bakması için gayret ettiklerini, hayallerini gerçek kılabilecekleri bir kent ve ülke için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Çavuşoğlu’ndan gençlere altın değerinde tavsiyeler

Başkan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti, "Gelecekle ilgili karamsar düşünceleriniz olmasın. Umutlarınızın yeşerebileceği, her şeye ulaşabileceğiniz bir hayatınız olsun. Biz bu anlamda elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için başta eğitim alanında olmak üzere sizlere güzel bir hayat, mutlu bir şehir sunmak için mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğimize emin olabilirsiniz. 14 yaşımdan beri kararlarımı kendim alıyorum. Siz de kararlarınızı kendiniz verin, geleceğinizi kendiniz kurun, sizler bu ülkede en değerli bireylersiniz, bu ülkenin geleceği sizlersiniz." Konuşmanın ardından Başkan Çavuşoğlu, Dr. Umut Yıldız’a katılımları nedeniyle günün anısına plaket takdiminde bulundu. Daha sonra NASA’da görev yapan ünlü astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, "Evrende Yaşam ve Zeka Arayışı" başlıklı sunumuyla öğrencilere evrenin gizemlerini anlattı.

Bilim şöleni tüm hızıyla devam ediyor

Etkinliğin ikinci gününde Prof. Dr. Fatma Taşkın Ekici, "21. Yüzyılda Sistem Okuryazarı Olmak" konulu sunumuyla öğrencilerle buluştu. Sunumun ardından online bilgi yarışması ve ödül töreni gerçekleştirildi, ardından bilim atölyeleriyle programa devam edildi. Son gün etkinliği ise 20 Şubat Perşembe günü, yine S1 Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak. Prof. Dr. Muzaffer Adak, "Fizik, Teknoloji, Endüstri X.O" konulu konuşmasıyla bilim ve teknolojinin geleceğine dair önemli bilgiler paylaşacak. Bilgi yarışması ve ödül töreninin ardından bilim atölyeleri, planetaryum gösterimi ve sergi ziyareti ile program sona erecek.