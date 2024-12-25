Denizli’de yılın öğretmeni seçilen Yaşar Kımıl Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Ayfer Dal ve sınıf öğretmeni olduğu 9. Sınıf öğrencileri, Denizli Bilim Merkezi tarafından düzenlenen liseli öğrencilere yönelik bilim programına katıldı.

Denizli’de “Yılın Öğretmeni” seçilen Yaşar Kımıl Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Ayfer Dal, 9. sınıf öğrencileriyle birlikte Denizli Bilim Merkezi’nde unutulmaz bir gün geçirdi. Öğrenciler Bilim Merkezi Uzay ve Havacılık Atölyesi’nde “Ötegezegen Canlılar” etkinliğini tamamlarken planetaryumda (Gökevi) Birth Of Planet Earth (Dünya Gezegeninin Doğuşu) filmini İngilizce orijinal dili ile izleme imkânı buldu. Planetaryumda gelen grupların taleplerine göre Türkçe dublajlı ya da İngilizce orijinal yayın yapabilen Denizli Bilim Merkezi bu anlamda yurt dışından gelen ziyaretçiler için de bir fırsat sunuyor. 2 saat süren programda birbirinden farklı etkinliklere katılarak çok değerli bir deneyim kazandıklarını ifade eden fen lisesi öğrencileri, Denizli’de böyle bir merkeze sahip olmanın mutlu ve umut verici olduğunu ifade ettiler.

Öğrenciler Denizli Bilim Merkezi’nde eğlenerek öğreniyor

Denizli Bilim Merkezi, öğrencilerin bilimle daha yakın temas kurmasını sağlayarak, eğitimde farklı bir yaklaşım sunmaya devam ediyor. Bu tür etkinliklerle, öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmeleri hem de bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Öğrenciler Denizli Bilim Merkezi’nin ve bilime dair yapılan programların kendileri için ayrıcalık olduğunu vurgularken programın ardından insansı robotla hatıra fotoğrafı çekilerek bilim dolu günü ölümsüzleştirdiler.