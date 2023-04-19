Denizli’de son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, arife günü ve Ramazan Bayramı süresince yerini yağışa bırakacağı belirtildi.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; arife günü ve Ramazan Bayramı’nda Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli yağışlı geçeceği, sıcaklıkların bölge genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde genellikle öğleden sonraları ve akşam saatlerinde etkili olması bekleniliyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Ramazan Bayramı’nda Denizli için tahmin edilen hava durumu açıklamasında, “Denizli parçalı bulutlu, arife günü ve bayram boyunca kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları Perşembe 9/20, Cuma 11/22, Cumartesi 12/23, Pazar 13/20 derece olması bekleniliyor" denildi.

Yağışlı havanın 19 Nisan saat 13.00 ile 23 Nisan 2023 saat 18.00 arasında etkisini sürdürmesi beklendiği bildirildi.