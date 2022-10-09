Denizi Barosu’nda gerçekleşen seçim sonuçlarına göre Adnan Demirdöğer başkanlığındakş yönetim güven tazeledi.

Denizi Barosu’nda gerçekleşen seçim sonuçlarına göre Adnan Demirdöğer başkanlığındakş yönetim güven tazeledi.

Denizli Barosu’nda seçim heyecanı sona erdi. Adnan Demirdöğer ile Kerem Tahir Üzelce Denizli Barosu Başkanı olabilmek için yarıştı. Denizli Barosu’nda kayıtlı bin 800 üyenin bin 362’si sandık başına geldi ve oy kullandı. Heyecan dolu ve kıyasıya yarışta saat 17.00 itibari ile oy kullanma işlemi sona erdi ve sandıklar açılarak sayıma geçildi.

Gerçekleşen sayım sonrası mevcut başkan ve başkan adayı Adnan Demirdöğer bin 362 geçerli oyun 813’ünü, diğer başkan adayı Kerem Tahir Üzelce ise 549’unu aldı. Böylelikle mevcut başkan ve başkan adayı Adnan Demirdöğer 264 oy farkla güven tazeledi ve yeniden Denizli Barosunun başkanı oldu.

Denizli Barosu Yönetim Kurulu Üyelerinin kimler olduğu ise sandık sayımlarının sonunda belli olacak. Görev belirlenmesi ise daha sonra yapılacak.