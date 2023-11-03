Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Denizli-Aydın Otoyolu’nun 60 ila 140’ıncı kilometreleri arasını içerisine alan bölümü bu sabah erken saatlerinden itibaren trafiğe açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, yap-işlet-devret modeliyle yürütülen proje çerçevesinde Aydın-Denizli Otoyolu’nda tamamlanan bölümünün hizmete alınmasına onay verilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan sonrası sabah erken saatlerde, Aydın-Denizli Otoyolu’nun 60 ila 140’ıncı kilometreleri trafiğe açıldı. Otoyolun 60-140. kilometreleri arasındaki (Kuyucak-Kocabaş Kavşakları arası) 80 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 89 kilometrelik kesimini araçlar kullanmaya başladı. Erişime kontrollü kara yolu olarak sabah saat 08.00’den itibaren trafiğe açılan bu kesime; yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlerin girmesi yasak çerçevesinde tutulurken, bölgede mecburi asgari hız 40, azami hız da 140 kilometre/saat olarak bildirildi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”

Aydın’ın Nazilli ilçesine doğru yola çıkan Gökhan Doğan, “Biz de uzun süre bekliyorduk. Trafik çilesi vardı ve bu sona erdi. Bir an önce Aydın’a kadar yolun açılmasını bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

"Şu anda bizim için bulunmaz bir nimet"

Otoyolun Denizli’nin trafiğini rahatlatacağını anlatan Ramazan Koç ise, “Çoktandır bekliyorduk, şükür bugün açıldı. Şu anda bizim için bulunmaz bir nimet. Vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. Denizli trafiğini de rahatlattı. Uzun süre yolda kalıyorduk ama artık bu yol ile zaman kaybımız olmayacak” diye konuştu.

"Uzun zamandır bekliyorduk"

Yol güzergahını çok beğendiğini dile getiren Doğan Can da, “Memleketimize ve ülkemize hayırlı olsun. Uzun zamandır bekliyorduk. Sabah erkenden geldik. Bu yolu merak ediyorduk. Gerçekten güzel olmuş” ifadelerini kullandı.