Denizli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğretmenleri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus projesi çerçevesinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da 1 hafta eğitim aldı.

Denizli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğretmenleri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus projesi çerçevesinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da 1 hafta eğitim aldı.

Denizli’nin en köklü okullarından biri olan Denizli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Bir Göç Masalı” isimli Erasmus+Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projesi çerçevesinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da 1 haftalık eğitim programına katıldı. 13 öğretmenin katıldığı eğitimde, göçmen öğrencilerin eğitime entegrasyonu konusunda yenilikçi ve iyi uygulamaları öğrenme fırsatı yakalayan öğretmenler, faaliyeti başarıyla tamamladı. Projeye katılan öğretmenler, almış oldukları eğitimin yanı sıra farklı kültürlerle tanışarak yabancı dil becerilerini de geliştirme imkanına sahip oldu.

Okulda eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm arayan ve bu öğrencilerin derslere daha aktif katılımını sağlamayı amaçlayan proje hem Atatürk MTAL öğretmenleri hem de göçmen öğrenciler için Avrupa boyutunda büyük bir eğitim fırsatı sunuyor.