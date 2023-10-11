Denizli Ticaret Odası (DTO), dünyanın en büyük ve en önemli gıda ticaret fuarı Anuga’ya üyelerini götürdü.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı desteğiyle dünyanın en büyük ve en önemli gıda ticaret fuarı Anuga’ya üyelerini götürdü. 37 kişilik heyetle gıda sektöründeki gelişmeleri ve değişimleri inceleyen DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile beraberindeki heyet, fuarda stant açan üyeleri ile firmaları da ziyaret etti. DTO Başkanı Erdoğan, fuar organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmesinde, dünyanın dört bir tarafındaki sektörel en büyük ve en önemli fuarlara, destekle üyelerini götürmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Erdoğan, “Anuga’da, Denizli’mizi ve ürünlerimizi, en iyi şekilde tanıtan firmalarımızı tebrik ediyor başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Biz, her zaman ve her yerde onların yanında olacağız. Firmalarımızın bu fuardan da büyük bir başarı ve umutla döneceklerinden yana inançlıyız” diye konuştu.

DTO’dan Almanya’ya çıkarma

Küresel gıda endüstrisinin dünyadaki önde gelen uluslararası fuarı Anuga, Almanya’nın Köln şehrinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. DTO, gıda grubunda yer alan 5, 6, 12 ve 22’nci Meslek Komitesi üyelerine yönelik bu fuara özel bir organizasyon gerçekleştirdi. Destekle düzenlenen iş toplantısı ve fuar etkinliğine, 30 firmadan 37 kişilik bir heyet katıldı. 391’i Türkiye’den 7 bin 867 katılımcının bulunduğu Anuga 2023 Gıda Fuarı’nda, Denizlili 13 firma stant açtı. Başkan Erdoğan, beraberindeki heyetle Denizli’yi temsil eden firmaları ve katılımcıları ziyaret ederek, başarılar diledi.

İTO başkan yardımcısı ile de görüştü

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) standını da ziyaret etti. İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özer ile görüştü; odalarının faaliyetleri, projeleri ile sektörleri istişare etti.

“Destekle ziyaretlerimize devam edeceğiz”

Başkan Erdoğan, destekle üyelerini fuarlara göndermeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, “DTO olarak fuarlara yönelik organizasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 30 firmamızdan 37 kişilik bir heyetle, bu kez gıda sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan Almanya’nın Köln şehrindeki Anuga 2023’e katıldık. Stant açan Denizlili firmalarımızı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Sektörleri, işleri ile fuar hakkındaki düşüncelerini dinledik. Denizli’miz, gıda sektöründe sadece yetiştirdiği ve işlediği ürünleriyle değil aynı zamanda ürettiği makinelerle de ülkemizin ve şehrimizin ihracatıyla kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Anuga Fuarı’nda, Türkiye’de üretilen gıda işleme makinalarıyla boy gösteren ve ziyaretçilerden en çok ilgi gören firmalar haline gelen makina ihracatçısı üyelerimizi de tebrik ediyorum. Biz, her zaman ve her yerde onların yanında olacağız. Firmalarımızın bu fuardan da büyük bir başarı ve umutla döneceklerinden yana inançlıyım. Destekle, üyelerimizi, dünyanın dört bir tarafındaki sektörel en büyük ve en önemli fuarlara götürmeye devam edeceğiz” dedi.