DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, geçtiğimiz ay başlayan ilçe kongrelerinin hafta sonu yapılacak Merkezefendi ve Pamukkale seçimleriyle tamamlanacağını belirterek; “Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti yenilendikçe güçleniyor” dedi.

AK Parti Denizli İl Teşkilatında geçtiğimiz Ekim ayında Sarayköy ile başlayan ilçe kongreleri takvimi, bu hafta sonu yapılacak Merkezefendi ve Pamukkale ilçe seçimleriyle tamamlanacak. AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresi 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 14.00’de EGS Kongre ve Kültür Merkezi Vali Münir Raif Güney Salonunda, AK Parti Pamukkale 4. Olağan İlçe Kongresi ise 17 Kasım 2024 Pazar günü saat 14.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonunda yapılacak.

"Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" mottosuyla Sarayköy’den başlattıkları 4. Olağan İlçe Kongreleri sürecinin bu hafta sonu yapılacak Merkezefendi ve Pamukkale seçimleriyle tamamlanacağını belirten AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanlar, milletin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemezler. AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti yenilendikçe güçleniyor. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız” diye konuştu.