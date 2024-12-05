DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli’de üç ilçe başkanlığı görevine kadınların seçilmesinden dolayı gurur duyduklarını belirtti.

AK Parti Denizli İl Teşkilatında geçtiğimiz günlerde tamamlanan 8. Olağan İlçe Kongreleri süreci sonucunda Merkezefendi İlçe Başkanlığına Duygu Canbaz, Sarayköy İlçe Başkanlığına Fatma Demirbakan Kurt ve Bozkurt İlçe Başkanlığına ise Kezban Gün seçildi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, göreve seçilen kadın ilçe başkanlarına başarılar dileyen AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, “Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. AK Parti Denizli İl Teşkilatı olarak üç ilçemizin kadınlara emanet edilmesi açısından da ayrıca gururluyuz. Merkezefendi ilçemiz Duygu Canbaz’a emanet, Sarayköy ilçemiz Fatma Demirbakan Kurt’a emanet ve Bozkurt ilçemiz ise Kezban Gün’e emanet. Kendilerine üstlendikleri bu zorlu görev için tebrik ediyor ve başarılı olacaklarına olan inancımı ifade etmek istiyorum. AK Parti olarak kadınlarımızla birlikte durmadan, yolumuza devam ediyoruz” dedi.