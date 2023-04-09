14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yürüttükleri çalışmalarını değerlendiren AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, “Hedefimiz en 4 milletvekilliyi meclisimize göndermek. Milletimizin desteğiyle inşallah 13. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacak” dedi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için AK Parti Denizli İl Başkanlığı, hazırlıklarını hedefleri istikametinde sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 40 milletvekili aday adayını tanıtmak için program düzenleyen AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, önümüzdeki günlerde Denizli’den AK Parti adayı olacak milletvekili listesini duyurması beklenirken, seçim hedeflerini açıkladı. Bir önceki seçimlerde 8 milletvekili çıkan Denizli’de bu sayının 7’ye düşmesine rağmen vekil hedeflerinin en az 4 olduğunu duyuran Başkan Güngör, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde hem milletvekili olarak hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı olacağından bizim hiç bir şekilde endişemiz yok. Biz Denizli il teşkilatı olarak sahur, iftar ve teravih programlarıyla çalışmalarımıza gayretli bir şekilde devam ediyoruz. Burada kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve teşkilatımızın bütün mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizlerin en önemli noktası da milletvekili sayısıdır. Denizli’de milletvekili sayısı 8’den 7’ye düştü. Tabi ki bunun neticesinde 8 vekilden 4 tanesi AK Parti olarak bulunuyordu. Bu 7 milletvekili sayısından en az 4 milletvekilini çıkarmak için gayret sarf ediyoruz. Hedefimiz en az 4 milletvekilini meclisimize göndermek” dedi.

“13. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacak”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli’den en çok oy alacağını dile getiren Başkan Yücel Güngör, “Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli’de en yüksek oy alacağından ve diğer ittifakı yerle bir edeceğinden şüphemiz yok. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Milletimizin iradesi çok önemli ve milletimizin desteğiyle inşallah 13. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacak” ifadelerini kullandı.