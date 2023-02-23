Denizli 2. Amatör Lig’leri kura çekimi, 26 kulübün antrenör, yönetici ve temsilcilerinin katılımı ile Denizli ASKF binasında gerçekleştirildi.

Denizli 2. Amatör Lig’leri kura çekimi, 26 kulübün antrenör, yönetici ve temsilcilerinin katılımı ile Denizli ASKF binasında gerçekleştirildi.

Kura çekimine Denizli ASKF Başkan vekili Ömer Sarıkaya, Denizli Futbol İl Temsilcisi Levend Sarıoğlu, Denizli ASKF Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Kura çekimi öncesi Denizli ASKF Başkan Vekili Ömer Sarıkaya, takımlara başarılar diledi. Denizli Futbol İl Temsilcisi Levend Sarıoğlu’da kura çekimi öncesi bilgilendirme yaparak 2. Amatör Ligi statüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Başkarcı İdman Yurdu, Çameli Belediyespor, Denizli Hisarspor, Elit FK, Emirhisarspor, Eskiköyspor, Genç Ümitler, Güzelyurtspor, Gökbörüspor, Haylamazspor, Kalınkozspor, Kocayaka Emekspor, Kutlubeyspor, Mavi Siyahlar FK, Mehmetçik Mahallesispor, Pamukkale Fatihspor, Pamukkale Gençlerbirliği, Pelitlibağspor, Sarayköy Efelerspor, Serinhisar 1906 Belediyespor, Servergazi FK, Sökmenspor, Starspor, Yatağanspor, Yenicekentspor ve Yeşilyuvaspor kulüplerinin mücadele edeceği ligin 11 Mart 2023 tarihinde oynanmasına oy birliği ile karar verildi. 4 grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımların direkt 1. Amatör kümeye yükselmesine karar verilirken, gruplarını 2. ve 3. tamamlayan takımlar arasında oynanacak play off sonrası ilk iki sırayı alan takımların 1. Amatör kümeye yükseleceği açıklandı.

“İyi bir planlama olduğunu düşünüyorum”

Ligi ve kura çekimini değerlendiren Mavi Siyahlar FK Başkanı ve Teknik Sorumlusu Muhsin Kayan, 2022-2023 futbol sezonunun ikinci amatörlere hayırlı olması dileklerini belirterek, “İyi bir planlama olduğunu düşünüyorum. Benim geçen sezon görev aldığım Yeşilköy spordan yaklaşık 12 oyuncumu bu ekibe dahil ettik. Dışarıdan da aldığımız 6-7 oyuncumuz var. Yaklaşık şu an 18-19 kişilik oyuncu grubumuz var. 1-2 oyuncu daha alıp 20-21 kişilik kadroyla devam edeceğiz. Yani normal ikinci amatör için ben bu şartlarda 25-30 arası bekliyorduk. 26 takım var normal. Üç aşağı beş yukarı katılacak takımlar zaten belliydi. Umarım esas altını çizmemiz gereken inşallah ligden çekilme falan olmaz. Zaten grupta takım sayıları az. Ligden çekilen takım olduğu zamanda ligin tadı tuzu kalmıyor. Dolayısıyla öyle bir şeyin olması hoş olmaz” dedi.

“Tek Amacımız gençleri yetiştirmek”

Lige genç bir takımla katılacaklarını vurgulayan Genç Ümitler FK Teknik Sorumlusu Mustan Yeşil de “Adı üstünde genç ümitler. 2007 grubumuz var bizim o grup maç oynasın kendini geliştirsin daha farklı abileriyle daha fazla tecrübe edinmiş oyuncularla oynasın kendilerini geliştirsin diye katılma isteği duyduk. Normalde biz spor okuluyuz biliyorsunuz. Yani oradaki öğrencilerimiz. Fazla dışarıda oyuncumuz yok. Biz sadece kendi istediğimiz oyuncularla lige katılan onlarla mücadele eden bir ekibiz. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıklı kazasız belasız hayırlı bir lig olmasını diliyorum. Tek amacımız var gençlerimizi yetiştirmek ”diye konuştu.

“Hedefimiz şampiyonluk”

Yeni sezonun bütün takımlara hayırlı olması dileklerini ileten Elit FK Başkanı Mehmet Tekin ise “Öncelikle 2023- 2024 sezonu katılan amatör takımlarımıza başarılar diliyoruz. Bu yıl nedense 26 takım katıldı. Sayı az 4 grup. Elit Futbol Kulübü olarak da biz bu grupta şampiyonluğa oynayacağız. Bu konuda elimizden geleni yapacağız. En kötü ihtimal grubu ikinci bitirerek play off şansımızı sürdürmek istiyoruz. Kadromuz yeterli inşallah başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.