15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yıldönümünde Denizlililer yine tek yürek olacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşerilerini 15 Temmuz Cumartesi günü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na davet etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7 yıldönümü Denizli’de yine çeşitli etkinlik ve programlarla bir kez daha anılacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak şehitlik ziyareti ile başlayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi saat 11.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda sergi ve anı defterinin imzalanması programı gerçekleştirecek. Burada darbe girişimi gecesi Denizli ve Türkiye’nin farklı illerinden çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi Denizlililer ile buluşacak. Program, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarının akşam saat 20.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda vermeye başlayacağı Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Türk Sanat Müziği Konseri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın seslendireceği kahramanlık türküleri ile devam edecek.

Dev ekranda sinevizyon gösterileri

Hain darbe girişiminin anlatıldığı sinevizyon gösterileri dev ekrandan yayımlanacak. Saat 22.30’da saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunacağı gece 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi saatler 00:13’ü gösterdiğinde tüm camilerden salalar okunacak. Her yıl olduğu gibi demokrasi nöbeti sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.

Başkan Zolan’dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlililerin 15 Temmuz 2016 gecesi hain darbe girişiminde olduğu gibi yine tek yürek meydanlarda olacağını söyledi. 7 yıl önce vatan haini FETÖ’nün kalkıştığı karanlık geceyi asla unutturmayacaklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Tüm hemşerilerimi 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 20.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na bekliyorum. O karanlık geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah devletimize, milletimize bir 15 Temmuz ihaneti daha yaşatmasın" dedi.