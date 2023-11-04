Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Denizli 10. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı’nın finali 4’ü Türk dünyasından olmak üzere kente gelen 20 aşığın katılımıyla yapıldı. Asırlardır süren aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılması için yapılan etkinlik büyük beğeni topladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 10’ncusu düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı muhteşem bir finalle tamamlandı. 4’ü Türk dünyasından olmak üzere Denizli’ye gelen 20 aşığın katıldığı final gecesi Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Geceye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yurt içinden 16, Türk dünyasından 4 olmak üzere geceye katılan 20 halk ozanı atışma, koçaklama, doğaçlama şiir, doğaçlama türkü, sözlü ve sazlı güzelleme ve taşlama dallarından örnekler sundu. Salonu dolduran vatandaşlar 5 bin yıldır sürdürülen aşıklık geleneğinin unutulmaz anlarına tanıklık etti.

“Özümüz, sözümüz, dilimiz aşıklarımız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’ye gelen tüm aşıklara teşekkür ederek, “Dil, kültür ve sevgi köprüleriyle dolu Denizli 10. Uluslararası Aşıklar Bayramı’nda aşıklarımızın gönül dolusu deyişleri ve sazlarıyla muhteşem bir akşam yaşadık. Türk dünyasından 4, ülkemizden 16 aşığın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz programımıza teşrif eden özümüz, sözümüz, dilimiz aşıklarımıza çok teşekkür ederim” dedi. Programın sonunda Başkan Zolan günün anısına Denizli’ye gelen aşıklara üzerinde Denizli horozu bulunan kaide hediye etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ozan Nihat, Nuri Şahinoğlu, Serdarcan, Yaşar Demiroğlu, Hüsrani, Behram Aktemur, Yakup Temeli, Ali Rıza Ezgi, Halil Daylak, Muhsin Yaralı, Selahattin Kazanoğlu, Öksüz Ozan, Pirşani, Obalı, Yüksel Yıldızoğlu, Mihriban Arslan, Gulira Kasymkulova, Bekarys Nuriman, Melika Aldamjarova ve Peri Hasanova sahne aldı.