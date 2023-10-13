Çanakkale’de av sezonunun açılmasıyla birlikte çeşit çeşit balıklar tezgahları süslerken; kilosu 700 liradan satılan ‘Denizlerin prensi’ lüferin kilogramı ürünün bollaşmasıyla 400 liraya kadar düştü.

15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte ’Vira Bismillah’ diyen balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açıldı. Çanakkale’de denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları şenlenirken, çeşit çeşit balıklar yerini aldı. Balığın bollaşması ve bazı balıkların fiyatlarında düşüş yaşanmasıyla birlikte vatandaşlar rağbet gösteriyor.

Balık çeşitliliğinin tezgahlarda kendini göstermeye başlamasıyla birlikte kilosu 700 liradan tezgahlarda satılan denizlerin prensi lüfer bollaşınca kilosu 400 liraya kadar düştü.

Av sezonunun sardalya olarak başladığını belirten Çanakkale Balıkhali esnaflarından Volkan Kaşıkçı, “Bu sezon balıkçı ve vatandaş palamuttan umduğunu bulamadı. Ama şuanda lüfer bolluğu yaşanıyor. Geçen hafta 700 liradan satılan lüferin kilosu 400 liraya kadar düştü. Fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda akım balığı lüfer. Tezgahlarımızda hamsi, istavit, mezgit, çipura, levrek gibi balık çeşitliliği var. Havaların soğumasıyla beraber balık bollaşacak. Vatandaşta bol bol balık yiyecek” dedi.

Çanakkale Balıkhalinde hamsi 100, levrek 250, mezgit 120, çipura 200 ve sardalya 200 liradan satılıyor.