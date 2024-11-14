Bin 480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip olmasının yanında her yıl milyonlarca yenli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, binlerce ili ufaklı koyu ile mavi yolculuğun merkezi durumundaki Muğla’da denizlerin daha temiz kalması için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar teknelerden 7 Milyon 10 bin litre pis su topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın koylarında, denizlerin daha temiz kalması amacıyla özel olarak tasarlanmış 8 adet atık alım teknesi ile atık toplama hizmetini sürdürüyor. 2024 yılı başından bu yana yapılan atık toplama çalışmalarıyla, teknelerden toplam 7 milyon 10 bin 802 litre pis su toplanarak denizlerin korunmasına önemli bir katkı sağlandı. Deniz ulaşımı ve tekne turları açısından oldukça popüler olan bu bölgede, belediye ekipleri büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürerek atık yönetimini en üst düzeyde uygulamaya devam ediyor.

12 bin tekneye hizmet verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı içinde 12 bin 139 adet tekneye atık toplama hizmeti verildi. Bu süreçte sadece pis su değil, diğer deniz atıkları da toplandı. 5 bin 924 litre atık yağ, 13 bin 357 litre sintine suyu, 590 bin 295 kg katı atık ve 7 milyon 10 bin 802 litre pis su toplandı.

Denizlerin ve doğanın korunmasının önemli olduğunu belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla, doğal güzellikleri ve temiz denizleriyle turizmin önemli merkezlerinden olduğunu, denizlerin temiz kalması yalnızca ekosistem için değil, aynı zamanda turizm ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından da kritik önem taşıdığını belirti.