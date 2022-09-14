Av sezonunun açılmasıyla İstanbul’da su ürünlerine yönelik denetimler de sıklaştı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri Karadeniz ve Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde denetim yaptı. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca,"1 Eylül itibarıyla yaptığımız denetimlerde 5 ton su ürününe el koyduk. Yaklaşık olarak 300 bin lira civarında idari para cezası uygulandı. Palamut balığı yoğun. Palamut balığında iyi bir sezon görüyoruz. Zaten fiyatlara da yansımış durumda" dedi.

Av sezonunun açılmasıyla İstanbul’da su ürünlerine yönelik denetimler de sıklaştı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri Karadeniz ve Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde denetim yaptı. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca,"1 Eylül itibarıyla yaptığımız denetimlerde 5 ton su ürününe el koyduk. Yaklaşık olarak 300 bin lira civarında idari para cezası uygulandı. Palamut balığı yoğun. Palamut balığında iyi bir sezon görüyoruz. Zaten fiyatlara da yansımış durumda" dedi.

Su ürünleri av sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yasak avlanamaya göz açtırmayan ekipler, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Karadeniz ve Beylikdüzü’nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde denetim yaptı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yanı sıra, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri olmak üzere yaklaşık 120 personel katıldı.

Denetimlerde ilk önce, balıkçı tekneleri durdurularak, tek tek kontrolleri yapıldı. Yeşilköy Gürpınar hattında tarım ekipleri tarafından durdurulan bir teknede, evraklara, elektronik seyir defterine, ağların markalanıp markalanmadığına, depoda balık olmadığına ve daha önce avladığı balıkları seyir defterine yazıp yazmadığına bakıldı. Balıkçılık sistemi izleme cihazının çalışıp çalışmadığına bakıldı. Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde de yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Palamut balığının yoğun olduğunu söyleyen İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ”Bu sene bol bereketli bir sezon bekliyorduk. Palamut balığının yoğun olduğunu da görüyoruz. Bugünkü yaptığımız denetimlerde İstanbul’un bütün kıyılarıyla ilgili bütün planlamamızı yaptık paydaş kuruluşlarımızla beraber. Şile’de Sahil Güvenlik Komutanlığı’mızla bizim ekiplerimiz yine Sarıyer’ de, Tuzla’da Adalar tarafına bir ekibimiz çıktı. Bizler sizlerle beraber Yeşilköy’den bu hatta doğru gedik. Silivri’de yine ekiplerimiz çıktı. Deyim yerindeyse İstanbul’un bütün kıyılarını Marmara denizi ve Karadeniz olmak üzere bütün alanlarda denetimlerimizi gerçekleştirdik. Denetimlerinde meyvesini verdiğini görüyoruz zaten" diye konuştu.

"1 Eylül itibarıyla yaptığımız denetimlerde 5 ton su ürününe el koyduk"

Av sezonu başladığından bu yana 5 ton su ürününe el konulduğunu belirten Karaca, "1 Eylül itibarıyla yaptığımız denetimlerde 5 ton su ürününe el koyduk. 2 tane kaçak avlanan midye teknesine, 1 tane trol teknesine el koyduk. Yaklaşık olarak 300 bin lira civarında idari para cezası uygulandı. Bu 13 günlük bilanço. Bu sene gördüğümüz kadarıyla da boylarla ilgili çok büyük bir sıkıntı görmüyoruz. Bereketli bir sezon yaşıyoruz. Birçok teknemizde Karadeniz’de palamut avındalar. İnşallah daha az sorunlu bir sezon geçireceğiz diye bekliyoruz. Palamut balığı yoğun. Palamut balığında iyi bir sezon görüyoruz. Zaten fiyatlara da yansımış durumda bu. Kare kod uygulamasıyla da ağları da takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzlukta onları da buluyoruz. Sürdürülebilir avcılık için her balığa ömründe bir kere üreme fırsatı vermemiz için mutlaka onları yasal asgari boyda avlamamız gerekiyor. Hamsi balığında 9 santimetre, istavritte 13 santimetre palamutta 25 santimetre lüferde 18 santimetre, buna tüketicilerimizin dikkat etmesi lazım. Bunun altında balık almamalarını tavsiye ediyoruz. Onlar almazlarsa balıkçımız da bunları tutmaz zaten" ifadelerini kullandı.

Karaca, "30 yıldır Marmara denizinde olmayan uskumru balığı 2-3 yıldır çıkmaya başladı, yine kalamar balığı çıkmaya başladı. Bu da denetimlerin olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor" dedi.